Зобнин - самый обыгрываемый футболист ЧМ-2018

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Зобнин - самый обыгрываемый футболист ЧМ-2018

Хавбек сборной России Роман Зобнин стал самым обыгрываемым футболистом на ЧМ-2018.

Как сообщает WhoScored, россиянина 14 раз обыграли "один в один". Напомним, что Зобнин провел на мундиале пять полных матчей.

Отметим, что Зобнин также совершил 34 отбора, что является лучшим показателем на Чемпионате Мира.

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