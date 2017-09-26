Зобнин сделал прогноз на матч "Спартак" - "Ливерпуль"

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Зобнин сделал прогноз на матч "Спартак" - "Ливерпуль"

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"Ливерпуль" - сильная команда. Но думаю, "Спартак" победит. Надеюсь, мы добьёмся положительного результата" - сказал Зобнин.

Напомним, что матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится во вторник в 21:45 по московскому времени. 

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