Зобнин, Семенов и Кудряшов пропустят матч сборной России с Сербией

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Зобнин, Семенов и Кудряшов пропустят матч сборной России с Сербией

Ряд игроков сборной России пропустят матч 6-го тура Лиги наций. Об этом сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

Таким образом, встречу пропустят защитники Андрей Семенов и Федор Кудряшов, а также хавбек Роман Зобнин. 

Встреча состоится 18 ноября в Белграде.

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