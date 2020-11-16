Зобнин, Семенов и Кудряшов пропустят матч сборной России с Сербией
Ряд игроков сборной России пропустят матч 6-го тура Лиги наций. Об этом сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.
Таким образом, встречу пропустят защитники Андрей Семенов и Федор Кудряшов, а также хавбек Роман Зобнин.
Встреча состоится 18 ноября в Белграде.
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