Зобнин сказал с какой сборной не хотел бы играть в отборе к ЧМ-2022
Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин рассказал чего ожидает от жеребьевки квалификации ЧМ-2022.
По итогам предыдущих выступлений Россия попала в третью корзину при жеребьевке.
"Не хотел бы в соперники Турцию. Ну сколько уже можно?! Две Лиги наций с ними играли, контрольные матчи проводили. Мы уже с турками друг другу, буквально, как родные. Но почему-то кажется, что снова с ними встретимся", — цитирует Зобнина Комсомольская правда.
Последний очный поединок сборных прошел 15 ноября и завершился со счетом 3:2 в пользу команды Турции.
Жеребьевка квалификации ЧМ-2022. состоится уже завтра, 7 декабря.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3