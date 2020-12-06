Зобнин сказал с какой сборной не хотел бы играть в отборе к ЧМ-2022

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Зобнин сказал с какой сборной не хотел бы играть в отборе к ЧМ-2022Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин рассказал чего ожидает от жеребьевки квалификации ЧМ-2022.

По итогам предыдущих выступлений Россия попала в третью корзину при жеребьевке.

"Не хотел бы в соперники Турцию. Ну сколько уже можно?! Две Лиги наций с ними играли, контрольные матчи проводили. Мы уже с турками друг другу, буквально, как родные. Но почему-то кажется, что снова с ними встретимся", — цитирует Зобнина Комсомольская правда.

Последний очный поединок сборных прошел 15 ноября и завершился со счетом 3:2 в пользу команды Турции. 

Жеребьевка квалификации ЧМ-2022. состоится уже завтра, 7 декабря.

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