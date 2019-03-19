Зобнин: "Сложно прогнозировать, сыграю ли я с Бельгией"
Хавбек московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин высказался о своём возможном участии в матче квалификации Евро-2020 против Бельгии.
Напомним, что у футболиста диагностирован перелом сустава кисти.
"Я ещё ни с кем не советовался. Буду обсуждать это с тренерами и врачами. Пока ещё не говорили на эту тему. У меня перелом со смещением. Сложно прогнозировать сейчас, сыграю ли я с бельгийцами", - сказал Зобнин.
Матч Бельгия - Россия состоится в четверг, 21 марта, в 22:45 по московскому времени.
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