Зобнин: "Спартак" с прошлогодним составом может обыграть любого"

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин высказался о выступлении своей команды в текущем розыгрыше РФПЛ.

"Что касается турнирной таблицы, хотелось бы лучше, но сезон еще не закончен - играть половину чемпионата, все поправимо. Все практически восстановились. С тем составом, который был в прошлом году, можно обыгрывать любого соперника, с которым будем играть", - цитирует 23-летнего хавбека чемпионат.com.

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