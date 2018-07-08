Зобнин стал лучшим игроком сборной России в матче с Хорватией

Полузащитник Роман Зобнин стал лучшим игроком сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Хорватии.

Хавбек "Спартака" получил оценку 7,58 от авторитетного портала Whoscored, опередив Алана Дзагоева (7,52) и Дениса Черышева (7,42).

Стоит отметить, что в матче с хорватами Зобнин совершил десять перехватов.

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