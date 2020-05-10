Зобнин стал лучшим игроком "Спартака" при Тедеско по InStat

Теги спартак москвароман зобниндоменико тедеско

Зобнин стал лучшим игроком "Спартака" при Тедеско по InStat

Хавбек Роман Зобнин лидирует в "Спартаке" по индексу системы InStat, с учетом встреч под руководством Доменико Тедеско. Средний показатель футболиста - 300.

Стоит отметить, что ни один иностранный игрок красно-белых не попал в топ-6.

Индекс InStat включает такие показатели, как преодоленная дистанция, точность передач, точность ударов и т.д.

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая РФС обсудит возможные даты возобновления сезона.

По последним данным, в России количество заболевших Covid-19 - 210 тысяч человек, умерло - 1912 человек.

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