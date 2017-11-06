Зобнин тренировался в общей группе сборной России

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин тренировался сегодня в общей группе сборной России.

Напомним, что национальная команда начала подготовку к товарищеским матчам против Аргентины и Испании, которые состоятся 11 и 14 ноября соответственно.

Что касается Зобнина, то он не играет с июня этого года из-за травмы крестообразных связок колена.

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