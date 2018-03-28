Зобнин тренируется по индивидуальной программе

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Зобнин тренируется по индивидуальной программе

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин продолжает восстанавливаться после травмы мениска, полученной в расположении сборной России.

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", сегодня 24-летний футболист тренировался по индивидуальной программе.

Ранее стало известно, что Зобнин пропустит около двух недель.

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