Зобнин тренируется по индивидуальной программе

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин продолжает восстанавливаться после травмы мениска, полученной в расположении сборной России.

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", сегодня 24-летний футболист тренировался по индивидуальной программе.

Ранее стало известно, что Зобнин пропустит около двух недель.

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