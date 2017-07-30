Зобнин: "У "Спартака" все придёт в норму в ближайшие два-три тура"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин уверен, что "красно-белые" вскоре улучшат свое положение в Премьер-лиге.

"Не скажу, что команда не бежит. Все нормально. Понятно, что сборники устали, так как играли без отпуска, но все придет в норму в ближайшие два-три тура, ничего страшного нет. После матча за Суперкубок с "Локомотивом", возможно, была ментальная усталость. Но в целом не думаю, что после двух туров может быть какая-то усталость.

Конечно, нам нужно усиление, у нас достаточно короткая скамейка. Играть на три фронта всё-таки тяжело, а после Лиги чемпионов, как правило, нужно очень хорошее восстановление и какая-то ротация.

Не могу сказать, когда вернусь в строй. Все зависит от колена, в каком состоянии оно будет. Конкретные сроки не назову, но могу сказать, что уже есть улучшения. Занимаюсь на поле, бегаю, работаю с мячом, но какие-то упражнения еще не могу делать. Успею ли сыграть в Лиге чемпионов? Без комментариев, не знаю", - сказал Зобнин в программе "После футбола".

Напомним, что в первых двух турах Премьер-лиги "Спартак" набрал всего два очка. В третьем туре "Спартак" дома сыграет с "Краснодаром". Матч состоится 31 июля в 19:30 мск.

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