Зобнин успешно перенес операцию на руке

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Зобнин успешно перенес операцию на руке

Хавбек "Спартака" и сборной России Роман Зобнин перенес операцию на травмированной руке.

Как сообщает официальный сайт клуба, из-за повреждения игрок выбыл на 4-5 недель. Напомним, что у Зобнина был диагностирован перелом третьей пястной кости правой кисти.

Таким образом, Зобнин не поможет сборной России в матчах квалификации Евро-2020 против Бельгии и Казахстана.

В этом сезоне Зобнин провел 24 поединка и отметился двумя голевыми передачами.

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