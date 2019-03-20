Зобнин успешно перенес операцию на руке

Хавбек "Спартака" и сборной России Роман Зобнин перенес операцию на травмированной руке.

Как сообщает официальный сайт клуба, из-за повреждения игрок выбыл на 4-5 недель. Напомним, что у Зобнина был диагностирован перелом третьей пястной кости правой кисти.

Таким образом, Зобнин не поможет сборной России в матчах квалификации Евро-2020 против Бельгии и Казахстана.

В этом сезоне Зобнин провел 24 поединка и отметился двумя голевыми передачами.

Читайте также: Лукаку покинул расположение сборной Бельгии, он не сыграет с Россией и Кипром. | http://soccernews.ru