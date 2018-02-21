Зобнин: "В игре против "Ливерпуля" поняли, насколько уровень "Спартака" отличается от уровня топ-клуба"

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Зобнин: "В игре против "Ливерпуля" поняли, насколько уровень "Спартака" отличается от уровня топ-клуба"Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин вспомнил о разгромном поражении, которое его команде в рамках группового этапа Лиги Чемпионов в текущем сезоне нанес английский "Ливерпуль".

"Не думал, чтобы матч побыстрее закончился. Понятно, это была неудачная игра. Но негативный опыт - он тоже полезный, даже больше, чем любая победа. Нужно из любого матча какие-то плюсы для себя выносить. Плюс в том, что мы четко поняли, как отличается уровень нашей команды от уровня топ-команды. Это большой плюс", - цитирует 24-летнего хавбека официальный сайт УЕФА.

Напомним, лучший бомбардир "Атлетика" может не сыграть со "Спартаком". | soccernews.ru

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