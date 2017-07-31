Зобнин: "В "Спартаке" нет никакой паники, это только начало сезона"

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин высказался о результатах, которые на старте сезона продемонстрировала его команда.

"В "Спартаке" нет никакой паники. Все ребята готовятся к предстоящим играм, никто не смотрит на эти ничейные результаты. Это старт сезона, все еще впереди, нужно готовиться и побеждать", - приводит слова 23-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Джикия считает, что "Спартаку" по силам защитить чемпионский титул. | soccernews.ru