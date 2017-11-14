Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин вернулся к полноценным тренировкам, информирует официальный сайт клуба.

Сегодня 23-летний хавбек в первый раз после полученной травмы работал наравне со своими товарищами по команде.

Напомним, что следующий свой матч "Спартак" сыграет в рамках 17-го тура Премьер-Лиги против "Краснодара".

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