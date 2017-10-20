Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе

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Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин приступил к тренировкам в общей группе, сообщают российские СМИ.

По некоторым данным, 23-летний футболист занимается с определёнными ограничениями. Пока неизвестно, когда он сможет вернуться на поле.

Напомним, что Зобнин находится в лазарете с июня из-за травмы связок колена.

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