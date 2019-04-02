Зобнин вернулся в общую группу "Спартака" и высказался о предстоящем матче с ЦСКА

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин сегодня, 2 апреля, вернулся в общую группу команды.

Напомним, футболист успешно перенес операцию на правой руке 20-го марта и за 10 дней успел полностью восстановиться.

Также Зобнин рассказал пресс-службе клуба, что думает о матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится 6 апреля.

"На "Спартак" все настраиваются по-особенному, поэтому для нас в принципе не бывает легких матчей. Но дерби есть дерби. "Спартак" и ЦСКА - команды сопоставимого уровня. Победит тот, кто допустит меньше ошибок", - сказал Зобнин.

"Спартак" занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА идет на 4 строчке, отставая на один балл от красно-белых.

Матч "Спартак" - ЦСКА состоится на "Открытие Арена". Начало - в 19:00 (мск).

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