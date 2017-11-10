Зобнин вернулся в расположение "Спартака"

Теги спартак москвароссияроман зобнин

Зобнин вернулся в расположение "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, тренировавшийся в последнее время со сборной России, вернулся в расположение своего клуба.

"Зобнин завершил работу на сборе и отправился в расположение клуба. Как уже сообщалось ранее, он не сможет принять участие в предстоящих матчах с Аргентиной и Испанией" - гласит сообщение, опубликованное в официальном твиттере национальной команды.

Напомним, что Зобнин не играет с июня этого года из-за травмы крестообразных связок колена, впрочем, хавбек уже близок к возвращению в строй.  

Не пропустите: Зобнин: "Когда буду играть за "Барселону", Месси уже закончит с футболом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)

Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов