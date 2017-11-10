Зобнин вернулся в расположение "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, тренировавшийся в последнее время со сборной России, вернулся в расположение своего клуба.

"Зобнин завершил работу на сборе и отправился в расположение клуба. Как уже сообщалось ранее, он не сможет принять участие в предстоящих матчах с Аргентиной и Испанией" - гласит сообщение, опубликованное в официальном твиттере национальной команды.

Напомним, что Зобнин не играет с июня этого года из-за травмы крестообразных связок колена, впрочем, хавбек уже близок к возвращению в строй.

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