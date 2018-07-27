Зобнин: "Вхожу в шорт-лист многих команд"

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал слухи о своем возможном уходе из команды.

"Не знаю, к счастью или к сожалению, конкретных предложений нет. Интерес есть - вхожу в шорт-лист многих команд. Но без конкретики тяжело что-то говорить. Я - футболист "Спартака", счастлив здесь. Думаю только о завтрашнем дне", - цитирует 24-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, "Спартак" вновь интересуется игроком сборной Сербии. | soccernews.ru