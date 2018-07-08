Зобнин: "Всё, что могли, мы отдали на поле, но, к сожалению, не повезло"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин дал комментарии после четвертьфинального матча ЧМ-2018 против Хорватии.

"Хочется сказать болельщикам "спасибо" за то, что поддерживали нас до конца. Всё, что могли, мы отдали на поле, но, к сожалению, не повезло. Эмоций на самом деле вообще не осталось. Опустошение" - сказал Зобнин.

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