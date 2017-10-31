Зобнин все же не сыграет против "Севильи"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин не сыграет в матче Лиги чемпионов против "Севильи".

Несмотря на то, что хавбек отправился с командой в Испанию, он продолжит индивидуальные занятия.

Напомним, Зобнин получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава.

Матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября.

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