Зобнин все же не сыграет против "Севильи"

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Зобнин все же не сыграет против "Севильи"Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин не сыграет в матче Лиги чемпионов против "Севильи".

Несмотря на то, что хавбек отправился с командой в Испанию, он продолжит индивидуальные занятия.

Напомним, Зобнин получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава.

Матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября.

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