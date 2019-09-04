Зобнин встал на защиту Кононова

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, что думает о разговорах о том, что трансферная компания была подстроена не под главного тренера Олега Кононова.

"Я не знаю, откуда это все берется, но могу сказать одно: в команде об этом вообще никогда речь не заходила. Кононов - наш главный тренер, мы всегда будем его защищать. И на поле, и за его пределами, и в прессе", - сказал Зобнин.

"Спаратак" занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 баллов.

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