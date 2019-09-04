Зобнин встал на защиту Кононова
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, что думает о разговорах о том, что трансферная компания была подстроена не под главного тренера Олега Кононова.
"Я не знаю, откуда это все берется, но могу сказать одно: в команде об этом вообще никогда речь не заходила. Кононов - наш главный тренер, мы всегда будем его защищать. И на поле, и за его пределами, и в прессе", - сказал Зобнин.
"Спаратак" занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 баллов.
А еще: Кононов назвал виновного в поражении "Спартака" от "Зенита"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4