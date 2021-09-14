Зобнин высказался о лимите на легионеров в РПЛ

Фото: инстаграм Зобнина/Автор неизвестен

Хавбек московского "Спартака" Роман Зобнин высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

"Я начинал в "Динамо", имея серьезных конкурентов вне зависимости от наличия лимита.

После перехода в "Спартак" выиграл конкуренцию у того же Ромуло. Это очень сложный вопрос, который должно решать руководство. Лично мне хотелось бы видеть в лиге сильных иностранцев.

В Англии, например, учитывается процент сыгранных матчей за свою сборную. Может, и нам стоит внедрить что-то аналогичное или ориентироваться на рейтинги.

Раньше в "Зените" были Халк, Витцель, Хави Гарсия и Данни, в ЦСКА – Хонда и Вагнер, в "Динамо" при мне был шикарный подбор легионеров.

Поэтому если в каждой команде будет по восемь сильных иностранцев, то это уже совсем другой разговор", – сказал Зобнин.

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