Фото: инстаграм Зобнина/Автор неизвестен

Хавбек сборной России и "Спартака" Роман Зобнин высказался о перспективах на Евро-2020.

О защитнике Андрее Семенове, подвергшемся критике после игры с Бельгией (0:3)



"Он справляется с ситуацией. Нужно выходить на следующий матч и играть хорошо, чтобы болельщики забыли то, что было до. Если команда выиграет у Финляндии, часть болельщиков уже забудет про Бельгию".

О победе финнов над Данией

"На самом деле, не надо удивляться. Потому что здесь собраны сильнейшие сборные. По статистике я видел, что Дания сильно превосходила, но Финляндия грамотно сыграла и забрала свое".

О близости Санкт-Петербурга к Финляндии

"Для меня нет ощущения дерби. Для меня в сборной каждый матч – как дерби по настрою, по накалу. Нужно просто выходить и забирать свое. Набирать максимальное количество очков и двигаться дальше".

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