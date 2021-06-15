Зобнин высказался о перспективах на Евро-2020
Фото: инстаграм Зобнина/Автор неизвестен
Хавбек сборной России и "Спартака" Роман Зобнин высказался о перспективах на Евро-2020.
О защитнике Андрее Семенове, подвергшемся критике после игры с Бельгией (0:3)
"Он справляется с ситуацией. Нужно выходить на следующий матч и играть хорошо, чтобы болельщики забыли то, что было до. Если команда выиграет у Финляндии, часть болельщиков уже забудет про Бельгию".
О победе финнов над Данией
"На самом деле, не надо удивляться. Потому что здесь собраны сильнейшие сборные. По статистике я видел, что Дания сильно превосходила, но Финляндия грамотно сыграла и забрала свое".
О близости Санкт-Петербурга к Финляндии
"Для меня нет ощущения дерби. Для меня в сборной каждый матч – как дерби по настрою, по накалу. Нужно просто выходить и забирать свое. Набирать максимальное количество очков и двигаться дальше".
Также не пропустите: Семак высказался о составе "Зенита". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ларссон прокомментировал получение награды лучшему игроку сезона в "Спартаке"
-
В "Спартаке" прокомментировали слухи об уходе Жиго
-
На Кубке Америки выявлен 41 случай заражения коронавирусом
-
Рамос поддержал обращение ЮНИСЕФ к лидерам Большой семерки по поводу коронавируса
-
Моуринью назвал лучшего защитника мира
Лента новостей
-
Карпин ярко высказался о поражении России в матче с Бельгией
-
Роналду установил рекорд чемпионатов Европы
-
Игуаин высоко оценил МЛС
-
Зобнин высказался о перспективах на Евро-2020
-
Ларссон прокомментировал получение награды лучшему игроку сезона в "Спартаке"
-
В "Спартаке" прокомментировали слухи об уходе Жиго
-
На Кубке Америки выявлен 41 случай заражения коронавирусом
-
Дмитрий Чигринский покинул АЕК
-
Рамос поддержал обращение ЮНИСЕФ к лидерам Большой семерки по поводу коронавируса
-
Моуринью назвал лучшего защитника мира
-
Ларссон - лучший игрок "Спартака" в сезоне 2020/21
-
Павар высказался о Канте и поделился ожиданиями от Евро-2020
-
Семак высказался о составе "Зенита"
-
Стали известны претенденты на Кубо
-
"Ротор" взял в аренду голкипера "Ростова"
-
Рубен Диаш поделился ожиданиями от Евро-2020
-
Аршавин прокомментировал игру Берга против Испании
-
Городской совет Ливерпуля дал добро на расширение "Энфилда"
-
Анри высказался о перспективах Мбаппе
-
2
Мать Криштиану Роналду спрогнозировала итог матча сборной Португалии против Венгрии на Евро-2020
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1