Зобнин высказался о предпочтительных соперниках сборной по групповому этапу Чемпионата Мира

Полузащитник сборной России Роман Зобнин высказался о предпочтительных соперниках для своей команды по групповому этапу Чемпионата Мира.

"Кого из соперников хотели бы получить на жеребьевке Чемпионата Мира? Как будет, так и будет. На Чемпионате Мира нужно играть со всеми, там нет слабых команд. У нас не будет топ-сборных, мы в первой корзине. Так что группа будет не то, чтобы проходимая, но соперники будут достаточно ровными", - цитирует 23-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Зобнин намерен помочь "Спартаку" уже в ближайших играх. | soccernews.ru