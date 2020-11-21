Зобнин высказался о проблеме трактовки судьями футбольных правил
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин рассказал о своём отношении к тому, что арбитры по-разному трактуют правила.
"У нас была лекция судейского комитета, он пытался нам донести все эти изменения. Но непонятные моменты всё равно есть, тема эта сложная, зацикливаться на ней не хочется. Мы обсуждали с ребятами, думали: ну сделали бы уже так, что если мяч касается руки, неважно, в каком она положении, это считалось бы нарушением правил. Тогда все бы руки в штрафной просто убирали, и вопрос был закрыт. А все эти положения вызывают вопросы", - сказал Зобнин.
В текущем сезоне хавбек сыграл за "Спартак" 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
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