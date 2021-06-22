Зобнин высказался о своей грубейшей ошибке в матче Россия - Дания

Фото: инстаграм Романа Зобнина/Автор неизвестен

Полузащитник сборной России и московского "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал свою ужасную ошибку в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с командой Дании (1:4). На 59-й минуте Зобнин отдал неточный пас вратарю, мяч перехватил форвард датчан Юссуф Поульсен и забил гол, сделав счет 2:0 в пользу Дании.

"Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. Мы чувствовали их поддержку и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола. К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая не допустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар или, как сейчас говорят, хейт. Это не проблема. Как человек постараюсь остаться сильным и быстрее перевернуть негативные страницы в своей жизни. Ошибаются абсолютно все, причем, не только в футболе. Нужно идти дальше и не оглядываться назад", - приводит слова Зобнина "Чемпионат".

Сборная России заняла последнее, четвертое, место в группе В и досрочно вылетела с Евро-2020, не сумев пробиться в плей-офф.

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