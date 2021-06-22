Зобнин высказался о своей грубейшей ошибке в матче Россия - Дания

Теги роман зобнинроссия

Зобнин высказался о своей грубейшей ошибке в матче Россия - Дания

Фото: инстаграм Романа Зобнина/Автор неизвестен

Полузащитник сборной России и московского "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал свою ужасную ошибку в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с командой Дании (1:4). На 59-й минуте Зобнин отдал неточный пас вратарю, мяч перехватил форвард датчан Юссуф Поульсен и забил гол, сделав счет 2:0 в пользу Дании.

"Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. Мы чувствовали их поддержку и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола. К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая не допустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар или, как сейчас говорят, хейт. Это не проблема. Как человек постараюсь остаться сильным и быстрее перевернуть негативные страницы в своей жизни. Ошибаются абсолютно все, причем, не только в футболе. Нужно идти дальше и не оглядываться назад", - приводит слова Зобнина "Чемпионат".

Сборная России заняла последнее, четвертое, место в группе В и досрочно вылетела с Евро-2020, не сумев пробиться в плей-офф.

Не пропустите: Дзюба поддержал Зобнина после провального матча с Данией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Английский тренер выразил готовность возглавить сборную России

Английский тренер выразил готовность возглавить сборную России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов