Зобнин высказался о возможности поиграть в Европе
Фото сайт "Спартака" / Автор неизвестен
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин подтвердил, что хочет попробовать свои силы в европейском клубе, но отметил, что не особо верит в такой трансфер в ближайшее время.
"Я читал, что из-за судейства хочу уехать в Европу, ха-ха. То, что написано, - это неправда. Готов ли уехать? Наверное, да. Всё зависит от предложения, миллион раз это повторял. Плюс интересы клуба, нюансов много. Италия? Давайте не будем об этом, хорошо? Как вариант - да, конечно.
Что касается мечты о Европе, я об этом говорил, от своих слов не отказываюсь. Большое желание поиграть в Европе у меня есть. Если говорить о Кузяеве, я не знаю, какая у него ситуация. Поэтому рассуждать сложно. У меня сейчас другая ситуация, у меня ещё долгий контракт со "Спартаком". Предложений нет ещё, надо хорошо выступить на Евро, чтобы они были", - сказал Зобнин.
Хавбек связан со "Спартаком" контрактом до 2024 года. Его рыночная стоимость - 13 миллионов евро.
В минувшем сезоне 27-летний Зобнин провёл 30 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
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