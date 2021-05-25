Зобнин высказался о возможности поиграть в Европе

Фото сайт "Спартака" / Автор неизвестен

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин подтвердил, что хочет попробовать свои силы в европейском клубе, но отметил, что не особо верит в такой трансфер в ближайшее время.

"Я читал, что из-за судейства хочу уехать в Европу, ха-ха. То, что написано, - это неправда. Готов ли уехать? Наверное, да. Всё зависит от предложения, миллион раз это повторял. Плюс интересы клуба, нюансов много. Италия? Давайте не будем об этом, хорошо? Как вариант - да, конечно.

Что касается мечты о Европе, я об этом говорил, от своих слов не отказываюсь. Большое желание поиграть в Европе у меня есть. Если говорить о Кузяеве, я не знаю, какая у него ситуация. Поэтому рассуждать сложно. У меня сейчас другая ситуация, у меня ещё долгий контракт со "Спартаком". Предложений нет ещё, надо хорошо выступить на Евро, чтобы они были", - сказал Зобнин.

Хавбек связан со "Спартаком" контрактом до 2024 года. Его рыночная стоимость - 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний Зобнин провёл 30 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

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