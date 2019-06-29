Зобнин заявил, что "Спартаку" нужно усилиться Месси, Роналду и Салахом

Хавбек "Спартака" Роман Зобнин рассказал, что думает о трансферной политики красно-белых. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Напомним, в летнее трансферное окно московский клуб купил нападающего Эсекьеля Понсе и голкипера Андреа Романьоли, также Малкольм Баду сейчас находится на просмотре.

"К нам пришли сильные футболисты, главное теперь, чтобы они давали результат. Давно знаю Томаса Цорна, он серьезно разбирается в футболе, это большой плюс. Кем "Спартаку" еще стоит усилиться? Месси, Роналду и Салахом. Ну а вообще нужно больше качественных футболистов", - сказал Зобнин.

Завтра, 30 июня, состоится матч "Спартак" - ЦСКА в рамках Кубка "Париматч Премьер". Начало - в 19:00 (мск).

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