Зобнин: "Жду с нетерпением, когда выйду на поле"

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Зобнин: "Жду с нетерпением, когда выйду на поле"

Хавбек московского "Спартака" Роман Зобнин дал комментарии по поводу своего возвращения в общую тренировочную группу.

"Чувствую себя прекрасно. Очень рад, что наконец-то работаю на равных со всеми. Жду с нетерпением, когда выйду на поле в матче. Пока, естественно, сложно сказать, в оптимальных ли кондициях нахожусь. Это покажут игры. Форму буду набирать через них.

Самым сложным после операции для меня был первый месяц. Потом становилось всё легче и легче. Тренировался, старался восстановиться как можно скорее. Очень ждал того момента, когда наконец смогу выйти на поле. Считал дни до возвращения в строй" - цитирует 23-летнего футболиста официальный сайт "красно-белых".

Напомним, что из-за травмы колена Зобнин не играл с июня этого года. Не исключено, что его возвращение на поле состоится уже 18 ноября, когда "Спартак" в гостях сразится с "Краснодаром" в рамках 17-го тура РФПЛ. | http://soccernews.ru

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