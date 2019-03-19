Зобнина прооперируют 20 марта

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин был травмирован в матче РПЛ с "Зенитом" (1:1), который прошел 17 марта.

Футболист прошел обследования, по итогам которого было принято решение прооперировать полузащитника завтра, 20 марта, в Москве.

"На восстановление футболиста уйдёт не менее месяца. Желаем Роману скорейшего возвращения в строй!" - сообщается на официальном сайте клуба.

21 марта сборная России в Брюсселе сыграет с Бельгией, а 24 марта в Астане сразится с Казахстаном. Оба матча состоятся в рамках квалификации Евро-2020.

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