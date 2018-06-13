Зоэ Брунет - Мисс Чемпионата Мира в России

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Зоэ Брунет - Мисс Чемпионата Мира в РоссииНа днях в Германии завершился конкурс "Мисс мундиаль - 2018". Участие в нем принимали представительницы стран, сборные которых сыграют этим летом на полях России. Помимо традиционных демонстраций дефиле девушки также отвечали на вопросы, связанные с футболом. В итоге, победительницей конкурса стала представительница Бельгии Зоэ Брунет. Помимо призовых в размере 3,5 тысячи евро, поклонница "красных дьяволов" получила возможность стать героиней нашей постоянной рубрики.

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