"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Фалькао - опустился на третье место, Месси и Иммобиле делят четвертую-пятую позицию

Форвард эстонского "Таллинна" Альберт Проса продолжает удерживать лидерство в гонке за "Золотой бутсой" текущего сезона, опережая Рауно Саппинена из еще одного эстонского клуба "Флоры" и Радамеля Фалькао из "Монако".

Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:

1. Альберт Проса ("Таллинн"): 27 голов (x1.0) / 27 очков

2. Рауно Саппинен ("Флора"): 27 голов (x1.0) / 27 очков

3. Радамель Фалькао ("Монако"): 13 голов (x2.0) / 26 очков

4. Лионель Месси ("Барселона"): 11 голов (x2.0) / 22 очка

5. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 11 голов (x2.0) / 22 очка

6. Жерар Гоу ("Кайрат"): 22 гола (x1.0) / 22 очка

7. Михаил Гордейчук (БАТЭ): 14 голов (x1.5) / 21 очко

8. Магнус Эрикссон ("Юргорден"): 14 голов (x1.5) / 21 очко

9. Пауло Дибала ("Ювентус"): 10 голов (x2.0) / 20 очков

10. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд): 10 голов (x2.0) / 20 очков