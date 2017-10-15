"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Фалькао - второй, Месси и Иммобиле делят четвертую-пятую позицию
Форвард эстонского "Таллинна" Альберт Проса продолжает удерживать лидерство в гонке за "Золотой бутсой" текущего сезона, опережая Радамеля Фалькао из "Монако" и Рауно Саппинена из еще одного эстонского клуба - "Флоры".
Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:
1. Альберт Проса ("Таллинн"): 27 голов (x1.0) / 27 очков
2. Радамель Фалькао ("Монако"): 12 голов (x2.0) / 24 балла
3. Рауно Саппинен ("Флора"): 23 мяча (x1.0) / 23 очка
4. Лионель Месси ("Барселона"): 11 голов (x2.0) / 22 очка
5. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 11 голов (x2.0) / 22 очка
6. Жерар Гоу ("Кайрат"): 22 гола (x1.0) / 22 очка
7. Михаил Гордейчук (БАТЭ): 14 голов (x1.5) / 21 балл
8. Магнус Эрикссон ("Юргорден"): 14 голов (x1.5) / 21 балл
9. Пауло Дибала ("Ювентус"): 10 голов (x2.0) / 20 очков
10. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд): 10 голов (x2.0) / 20 очков
Напомним, вчера дубль Иммобиле помог "Лацио" обыграть "Ювентус". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|8
|22
|2
|Манчестер Юнайтед
|8
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Уотфорд
|8
|15
|5
|Челси
|8
|13
|6
|Арсенал Лондон
|8
|13
|7
|Бернли
|8
|13
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|10
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|8
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Суонси Сити
|8
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|8
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Сток Сити
|8
|8
|18
|Лестер Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|8
|4
|20
|Кристал Пэлас
|8
|3