"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Фалькао - второй, Месси и Иммобиле делят четвертую-пятую позицию

Форвард эстонского "Таллинна" Альберт Проса продолжает удерживать лидерство в гонке за "Золотой бутсой" текущего сезона, опережая Радамеля Фалькао из "Монако" и Рауно Саппинена из еще одного эстонского клуба - "Флоры".

Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:

1. Альберт Проса ("Таллинн"): 27 голов (x1.0) / 27 очков

2. Радамель Фалькао ("Монако"): 12 голов (x2.0) / 24 балла

3. Рауно Саппинен ("Флора"): 23 мяча (x1.0) / 23 очка

4. Лионель Месси ("Барселона"): 11 голов (x2.0) / 22 очка

5. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 11 голов (x2.0) / 22 очка

6. Жерар Гоу ("Кайрат"): 22 гола (x1.0) / 22 очка

7. Михаил Гордейчук (БАТЭ): 14 голов (x1.5) / 21 балл

8. Магнус Эрикссон ("Юргорден"): 14 голов (x1.5) / 21 балл

9. Пауло Дибала ("Ювентус"): 10 голов (x2.0) / 20 очков

10. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд): 10 голов (x2.0) / 20 очков