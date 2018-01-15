"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Иммобиле и Кейн обошли Кавани

Форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани потерял лидерские позиции в рейтинге претендентов на "Золотую бутсу" - аргентинца обошли Чиро Иммобиле из римского "Лацио" и Харри Кейн из лондонского "Тоттенхэма".

Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:

1-2. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 20 голов (x2.0) / 40 очков

1-2. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 20 голов (x2.0) / 40 очков

3. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 19 голов (x2.0) / 38 очков

4-5. Мауро Икарди ("Интер"): 18 голов (x2.0) / 36 очков

4-5. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 18 голов (x2.0) / 36 очков

6. Лионель Месси ("Барселона"): 17 голов (x2.0) / 34 очка

7-9. Роберт Левандовски ("Бавария"): 15 голов (x2.0) / 30 очков

7-9. Радамель Фалькао ("Монако"): 15 голов (x2.0) / 30 очков

7-9. Жонас ("Бенфика"): 20 голов (x1.5) / 30 очков

10. Игорь Ангуло ("Гурник"): 19 голов (x1.5) / 28,5 очка

Не пропустите: итоги 29 тура турнира прогнозов. | soccernews.ru