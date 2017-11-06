"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Иммобиле - первый, Кавани, Фалькао и Месси замыкают шестерку

Теги чиро иммобилеэдинсон кавани радамель фалькаолионель месси

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Иммобиле - первый, Кавани, Фалькао и Месси замыкают шестеркуФорвард римского "Лацио" Чиро Иммобиле продолжает сохранять лидерство в гонке за "Золотой бутсой" текущего сезона, опережая Альберта Просу из эстонского "Таллинна" и Рауно Саппинена из еще одного эстонского клуба "Флоры".

Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:

1. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 14 голов (x2.0) / 28 очков

2. Альберт Проса ("Таллинн"): 27 голов (x1.0) / 27 очков

3. Рауно Саппинен ("Флора"): 27 голов (x1.0) / 27 очков

4. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 13 голов (x2.0) / 26 очков

5. Радамель Фалькао ("Монако"): 13 голов (x2.0) / 26 очков

6. Лионель Месси ("Барселона"): 12 голов (x2.0) / 24 очка

7. Жерар Гоу ("Кайрат"): 24 гола (x1.0) / 24 очка

8. Михаил Гордейчук (БАТЭ): 15 голов (x1.5) / 22,5 очка

9. Роберт Левандовски ("Бавария"): 11 голов (x2.0) / 22 очка

10. Пауло Дибала ("Ювентус"): 11 голов (x2.0) / 22 очка

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комментарии
111

и где же машина Кокорин?

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Flamenco

2. Альберт Проса ("Таллинн"): 27 голов (x1.0) / 27 очков 3. Рауно Саппинен ("Флора"): 27 голов (x1.0) / 27 очков 7. Жерар Гоу ("Кайрат"): 24 гола (x1.0) / 24 очка 8. Михаил Гордейчук (БАТЭ): 15 голов (x1.5) / 22,5 очка ------------------------------------------------------------------ все это несерьезно

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