"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Иммобиле - первый, Кавани, Фалькао и Месси замыкают шестерку
Форвард римского "Лацио" Чиро Иммобиле продолжает сохранять лидерство в гонке за "Золотой бутсой" текущего сезона, опережая Альберта Просу из эстонского "Таллинна" и Рауно Саппинена из еще одного эстонского клуба "Флоры".
Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:
1. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 14 голов (x2.0) / 28 очков
2. Альберт Проса ("Таллинн"): 27 голов (x1.0) / 27 очков
3. Рауно Саппинен ("Флора"): 27 голов (x1.0) / 27 очков
4. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 13 голов (x2.0) / 26 очков
5. Радамель Фалькао ("Монако"): 13 голов (x2.0) / 26 очков
6. Лионель Месси ("Барселона"): 12 голов (x2.0) / 24 очка
7. Жерар Гоу ("Кайрат"): 24 гола (x1.0) / 24 очка
8. Михаил Гордейчук (БАТЭ): 15 голов (x1.5) / 22,5 очка
9. Роберт Левандовски ("Бавария"): 11 голов (x2.0) / 22 очка
10. Пауло Дибала ("Ювентус"): 11 голов (x2.0) / 22 очка
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|Команда
|М
|О
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|20
|5
|Хоффенхайм
|11
|19
|6
|Ганновер 96
|11
|18
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|18
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|18
|9
|Байер Леверкузен
|11
|16
|10
|Аугсбург
|11
|16
|11
|Герта
|11
|14
|12
|Штутгарт
|11
|13
|13
|Майнц 05
|11
|12
|14
|Вольфсбург
|11
|11
|15
|Гамбург
|11
|10
|16
|Фрайбург
|11
|8
|17
|Вердер Бремен
|11
|5
|18
|Кельн
|11
|2