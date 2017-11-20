"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Кавани догнал Иммобиле

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"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Кавани догнал ИммобилеФорвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани настиг своего коллегу по амплуа из римского "Лацио" Чиро Иммобиле в споре за "Золотую бутсу" текущего сезона.

Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:

1-2. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 15 голов (x2.0) / 30 очков

1-2. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 15 голов (x2.0) / 30 очков

3-4. Рауно Саппинен ("Флора"): 27 голов (x1.0) / 27 очков

3-4. Альберт Проса ("Таллинн"): 27 голов (x1.0) / 27 очков

5-7. Радамель Фалькао ("Монако"): 13 голов (x2.0) / 26 очков

5-7. Мауро Икарди ("Интер"): 13 голов (x2.0) / 26 очков

5-7. Роберт Левандовски ("Бавария"): 13 голов (x2.0) / 26 очков

8-10. Игорь Ангуло ("Гурник"): 16 голов (x1.5) / 24 очка

8-10. Лионель Месси ("Барселона"): 12 голов (x2.0) / 24 очка

8-10. Пауло Дибала ("Ювентус"): 12 голов (x2.0) / 24 очка

Не пропустите: вчера дубль Икарди принес победу "Интеру" над "Аталантой". | soccernews.ru

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