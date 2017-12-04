"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Кавани лидирует, Икарди и Иммобиле наступают ему "на пятки"

Теги эдинсон кавани чиро иммобилемауро икарди

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Кавани лидирует, Икарди и Иммобиле наступают ему "на пятки"Форвард миланского французского ПСЖ Эдинсон Кавани продолжает удерживать лидерство в споре за "Золотую бутсу" текущего сезона. Его главными преследователями являются Мауро Икарди из миланского "Интера" и Чиро Иммобиле из римского "Лацио".

Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:

1. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 17 голов (x2.0) / 34 очка

2. Мауро Икарди ("Интер"): 16 голов (x2.0) / 32 очка

3. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 15 голов (x2.0) / 30 очков

4. Роберт Левандовски ("Бавария"): 14 голов (x2.0) / 28 очков

5-8. Игорь Ангуло ("Гурник"): 18 голов (x1.5) / 27 очков

5-8. Рауно Саппинен ("Флора"): 27 голов (x1.0) / 27 очков

5-8. Альберт Проса ("Таллинн"): 27 голов (x1.0) / 27 очков

5-8. Михаил Гордейчук (БАТЭ): 18 голов (x1.5) / 27 очков

9-10. Радамель Фалькао ("Монако"): 13 голов (x2.0) / 26 очков

9-10. Лионель Месси ("Барселона"): 13 голов (x2.0) / 26 очков

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