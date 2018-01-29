"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Кейн и Кавани опережают Месси с Иммобиле

В споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 установилось двоевластие - Харри Кейн из лондонского "Тоттенхэма" и Эдинсон Кавани из французского ПСЖ делят первую строчку рейтинга. Вплотную за ними идут Лионель Месси ("Барселона") и Чиро Иммобиле ("Лацио").

Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:

1-2. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 21 гол (x2.0) / 42 очка

1- 2. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 21 гол (x2.0) / 42 очка

3-4. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 20 голов (x2.0) / 40 очков

3-4. Лионель Месси ("Барселона"): 20 голов (x2.0) / 40 очков

5-7. Мауро Икарди ("Интер"): 18 голов (x2.0) / 36 очков

5-7. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 18 голов (x2.0) / 36 очков

5-7. Роберт Левандовски ("Бавария"): 18 голов (x2.0) / 36 очков

8. Жонас ("Бенфика"): 23 гола (x1.5) / 34,5 очка

9. Неймар (ПСЖ): 17 голов (x2.0) / 34 очка

10-14. Радамель Фалькао ("Монако"): 16 голов (x2.0) / 32 очка

10-14. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"): 16 голов (x2.0) / 32 очка

10-14. Фабио Квальярелла ("Сампдория"): 16 голов (x2.0) / 32 очка

10-14. Луис Суарес ("Барселона"): 16 голов (x2.0) / 32 очка

10-14. Набиль Фекир ("Лион"): 16 голов (x2.0) / 32 очка

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