"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Кейн и Кавани опережают Месси с Иммобиле

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"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Кейн и Кавани опережают Месси с ИммобилеВ споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 установилось двоевластие - Харри Кейн из лондонского "Тоттенхэма" и Эдинсон Кавани из французского ПСЖ делят первую строчку рейтинга. Вплотную за ними идут Лионель Месси ("Барселона") и Чиро Иммобиле ("Лацио").

Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:

1-2. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 21 гол (x2.0) / 42 очка

1-2. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 21 гол (x2.0) / 42 очка

3-4. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 20 голов (x2.0) / 40 очков

3-4. Лионель Месси ("Барселона"): 20 голов (x2.0) / 40 очков

5-7. Мауро Икарди ("Интер"): 18 голов (x2.0) / 36 очков

5-7. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 18 голов (x2.0) / 36 очков

5-7. Роберт Левандовски ("Бавария"): 18 голов (x2.0) / 36 очков

8. Жонас ("Бенфика"): 23 гола (x1.5) / 34,5 очка

9. Неймар (ПСЖ): 17 голов (x2.0) / 34 очка

10-14. Радамель Фалькао ("Монако"): 16 голов (x2.0) / 32 очка

10-14. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"): 16 голов (x2.0) / 32 очка

10-14. Фабио Квальярелла ("Сампдория"): 16 голов (x2.0) / 32 очка

10-14. Луис Суарес ("Барселона"): 16 голов (x2.0) / 32 очка

10-14. Набиль Фекир ("Лион"): 16 голов (x2.0) / 32 очка

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ДД

в этом году Франция x2? Беда

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Эксперт

Если бы не многочисленные штанги и перекладины, Месси был бы вне досигаемости

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