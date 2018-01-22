"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Кейн вырвался в единоличные лидеры

Теги харри кейнчиро иммобилеэдинсон кавани

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Кейн вырвался в единоличные лидерыФорвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн вышел в единоличные лидеры в споре за "Золотую бутсу". Главными конкурентами нападающего "шпор" остаются Эдинсон Кавани (ПСЖ) и Чиро Иммобиле ("Лацио").

Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:

1. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 21 гол (x2.0) / 42 очка

2-3. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 20 голов (x2.0) / 40 очков

2-3. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 20 голов (x2.0) / 40 очков

4. Лионель Месси ("Барселона"): 19 голов (x2.0) / 38 очков

5-6. Мауро Икарди ("Интер"): 18 голов (x2.0) / 36 очков

5-6. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 18 голов (x2.0) / 36 очков

7. Жонас ("Бенфика"): 23 гола (x1.5) / 34,5 очка

8. Роберт Левандовски ("Бавария"): 17 голов (x2.0) / 34 очка

9-10. Радамель Фалькао ("Монако"): 16 голов (x2.0) / 32 очка

9-10. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"): 16 голов (x2.0) / 32 очка

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