"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Месси догнал Салаха

В споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 установилась двоевластие вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

Десятка же главных претендентов на "Золотую бутсу" пока выглядит так:

1-2. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

1-2. Лионель Месси ("Барселона"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

3. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 27 голов (x2.0) / 54 очка

4. Роберт Левандовски ("Бавария"): 26 голов (x2.0) / 52 очка

5. Жонас ("Бенфика"): 33 гола (x1.5) / 49,5 очка

6-8. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

6-8. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 24 гола (x2.0) / 48 очков

6-8. Мауро Икарди ("Интер"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

9. Криштиану Роналду ("Реал"): 23 гола (x2.0) / 46 очков

10. Луис Суарес ("Барселона"): 22 гола (x2.0) / 44 очка

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