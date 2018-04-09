"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Месси догнал Салаха

Теги мохамед салахлионель месси

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Месси догнал СалахаВ споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 установилась двоевластие вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

Десятка же главных претендентов на "Золотую бутсу" пока выглядит так:

1-2. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

1-2. Лионель Месси ("Барселона"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

3. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 27 голов (x2.0) / 54 очка

4. Роберт Левандовски ("Бавария"): 26 голов (x2.0) / 52 очка

5. Жонас ("Бенфика"): 33 гола (x1.5) / 49,5 очка

6-8. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 24 гола  (x2.0) / 48 очков

6-8. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 24 гола (x2.0) / 48 очков

6-8. Мауро Икарди ("Интер"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

9. Криштиану Роналду ("Реал"): 23 гола (x2.0) / 46 очков

10. Луис Суарес ("Барселона"): 22 гола (x2.0) / 44 очка

Не пропустите: итоги и символическая сборная 33-го тура АПЛ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов