"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Месси опередил Салаха и вышел в лидеры

Теги лионель мессимохамед салахчиро иммобиле

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Месси опередил Салаха и вышел в лидерыВ споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 форвард каталонской "БарселоныЛионель Месси обошел своих конкурентов в лице вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха нападающего римского "ЛациоЧиро Иммобиле, выйдя на первое место рейтинга.

Десятка же главных претендентов на "Золотую бутсу" пока выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона"): 32 гола (x2.0) / 64 очка

2. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 31 гол (x2.0) / 62 очка

3. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

4. Роберт Левандовски ("Бавария"): 28 голов (x2.0) / 56 очков

5-6. Мауро Икарди ("Интер"): 27 голов  (x2.0) / 54 очка

5-6. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 27 голов  (x2.0) / 54 очка

7. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 26 голов  (x2.0) / 52 очка

8. Жонас ("Бенфика"): 33 гола (x1.5) / 49,5 очка

9. Криштиану Роналду ("Реал"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

10. Луис Суарес ("Барселона"): 23 гола (x2.0) / 46 очков

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Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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