"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Месси опередил Салаха и вышел в лидеры

В споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси обошел своих конкурентов в лице вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха нападающего римского "Лацио" Чиро Иммобиле, выйдя на первое место рейтинга.

Десятка же главных претендентов на "Золотую бутсу" пока выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона"): 32 гола (x2.0) / 64 очка

2. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 31 гол (x2.0) / 62 очка

3. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

4. Роберт Левандовски ("Бавария"): 28 голов (x2.0) / 56 очков

5-6. Мауро Икарди ("Интер"): 27 голов (x2.0) / 54 очка

5-6. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 27 голов (x2.0) / 54 очка

7. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 26 голов (x2.0) / 52 очка

8. Жонас ("Бенфика"): 33 гола (x1.5) / 49,5 очка

9. Криштиану Роналду ("Реал"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

10. Луис Суарес ("Барселона"): 23 гола (x2.0) / 46 очков

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