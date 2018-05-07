"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Месси отрывается от Салаха

Теги лионель мессичиро иммобилероберт левандовскимохамед салах

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Месси отрывается от СалахаВ споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 форвард каталонской "БарселоныЛионель Месси ушел в отрыв от своих конкурентов в лице вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и нападающих римского "ЛациоЧиро Иммобиле и мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

Десятка же главных претендентов на "Золотую бутсу" пока выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона"): 33 гола (x2.0) / 66 очков

2. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 31 гол (x2.0) / 62 очка

3-4. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

3-4. Роберт Левандовски ("Бавария"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

5-6. Мауро Икарди ("Интер"): 28 голов  (x2.0) / 56 очков

5-6. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 28 голов  (x2.0) / 56 очков

7. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 26 голов  (x2.0) / 52 очка

8. Криштиану Роналду ("Реал"): 25 голов (x2.0) / 50 очков

9. Жонас ("Бенфика"): 33 гола (x1.5) / 49,5 очка

10. Луис Суарес ("Барселона"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

Не пропустите: Месси вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки в Европе. | soccernews.ru

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