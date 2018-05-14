"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Месси вплотную приблизился к пятому выигрышу награды

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси вплотную приблизился к выигрышу своей уже пятой "Золотой бутсы". Из реальных конкурентов сделать это ему могут помешать только Чиро Иммобиле из римского "Лацио", Мауро Икарди из миланского "Интера" и Эдинсон Кавани из ПСЖ. Однако их шансы на это - ничтожно малы.

Десятка же рейтинга претендентов на "Золотую бутсу" пока выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона"): 34 гола (x2.0) / 68 очков (осталась одна игра)

2. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 32 гола (x2.0) / 64 очка (завершил сезон)

3. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 30 голов (x2.0) / 60 очков (завершил сезон)

4-5. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 29 голов (x2.0) / 58 очков (осталась одна игра)

4-5. Роберт Левандовски ("Бавария"): 29 голов (x2.0) / 58 очков (завершил сезон)

6-7. Мауро Икарди ("Интер"): 28 голов (x2.0) / 56 очков (осталась одна игра)

6-7. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 28 голов (x2.0) / 56 очков (осталась одна игра)

8. Жонас ("Бенфика"): 34 гола (x1.5) / 51 очко (завершил сезон)

9-10. Криштиану Роналду ("Реал"): 25 голов (x2.0) / 50 очков (осталась одна игра)

9-10. Луис Суарес ("Барселона"): 25 голов (x2.0) / 50 очков (осталась одна игра)

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