"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Месси вплотную приблизился к пятому выигрышу награды
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси вплотную приблизился к выигрышу своей уже пятой "Золотой бутсы". Из реальных конкурентов сделать это ему могут помешать только Чиро Иммобиле из римского "Лацио", Мауро Икарди из миланского "Интера" и Эдинсон Кавани из ПСЖ. Однако их шансы на это - ничтожно малы.
Десятка же рейтинга претендентов на "Золотую бутсу" пока выглядит так:
1. Лионель Месси ("Барселона"): 34 гола (x2.0) / 68 очков (осталась одна игра)
2. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 32 гола (x2.0) / 64 очка (завершил сезон)
3. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 30 голов (x2.0) / 60 очков (завершил сезон)
4-5. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 29 голов (x2.0) / 58 очков (осталась одна игра)
4-5. Роберт Левандовски ("Бавария"): 29 голов (x2.0) / 58 очков (завершил сезон)
6-7. Мауро Икарди ("Интер"): 28 голов (x2.0) / 56 очков (осталась одна игра)
6-7. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 28 голов (x2.0) / 56 очков (осталась одна игра)
8. Жонас ("Бенфика"): 34 гола (x1.5) / 51 очко (завершил сезон)
9-10. Криштиану Роналду ("Реал"): 25 голов (x2.0) / 50 очков (осталась одна игра)
9-10. Луис Суарес ("Барселона"): 25 голов (x2.0) / 50 очков (осталась одна игра)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30