"Золотая бутса" сезона 2017/2018: на вершине воцарилось двоевластие Кейна и Кавани

В споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 в лидеры вышли форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн и его коллега по амплуа из французского ПСЖ Эдинсон Кавани. Их главными преследователями являются Чиро Иммобиле ("Лацио") и Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:

1-2. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

1-2. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 24 гола (x2.0) / 48 очков

3-4. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 23 гола (x2.0) / 46 очков

3-4. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 23 гола (x2.0) / 46 очков

5. Лионель Месси ("Барселона"): 22 гола (x2.0) / 44 очка

6. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"): 21 гол (x2.0) / 42 очка

7. Жонас ("Бенфика"): 27 голов (x1.5) / 40,5 очка

8-9. Роберт Левандовски ("Бавария"): 20 голов (x2.0) / 40 очков

8-9. Луис Суарес ("Барселона"): 20 голов (x2.0) / 40 очков

10. Неймар (ПСЖ): 19 голов (x2.0) / 38 очков

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