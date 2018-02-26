"Золотая бутса" сезона 2017/2018: на вершине воцарилось двоевластие Кейна и Кавани

Теги харри кейнэдинсон кавани мохамед салахчиро иммобиле

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: на вершине воцарилось двоевластие Кейна и КаваниВ споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 в лидеры вышли форвард лондонского "ТоттенхэмаХарри Кейн и его коллега по амплуа из французского ПСЖ Эдинсон Кавани. Их главными преследователями являются Чиро Иммобиле ("Лацио") и Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:

1-2. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 24 гола  (x2.0) / 48 очков

1-2. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 24 гола (x2.0) / 48 очков

3-4. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 23 гола (x2.0) / 46 очков

3-4. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 23 гола (x2.0) / 46 очков

5. Лионель Месси ("Барселона"): 22 гола (x2.0) / 44 очка

6. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"): 21 гол (x2.0) / 42 очка

7. Жонас ("Бенфика"): 27 голов (x1.5) / 40,5 очка

8-9. Роберт Левандовски ("Бавария"): 20 голов (x2.0) / 40 очков

8-9. Луис Суарес ("Барселона"): 20 голов (x2.0) / 40 очков

10. Неймар (ПСЖ): 19 голов (x2.0) / 38 очков

Не пропустите: в матче с "Саутгемптоном" Салах отметился голом и результативной передачей. | soccernews.ru

комментарии
жк

Главные претенденты Месси и Суарес,обычно как всегда другие около 30 голов останавливаются,а эти двое всегда стабильно забивают до конца сезона.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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