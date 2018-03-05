"Золотая бутса" сезона 2017/2018: первое место рейтинга удерживают сразу четыре игрока

Теги мохамед салахлионель мессиэдинсон кавани харри кейн

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: первое место рейтинга удерживают сразу четыре игрокаВ споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 в лидерах оказались сразу четыре игрока - Харри Кейн из лондонского "Тоттенхэма, Эдинсон Кавани из французского ПСЖ, Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Лионель Месси из каталонской "Барселоны". Их главным преследователем является Чиро Иммобиле ("Лацио").

Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:

1-4. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 24 гола  (x2.0) / 48 очков

1-4. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 24 гола (x2.0) / 48 очков

1-4. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

1-4. Лионель Месси ("Барселона"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

5. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 23 гола (x2.0) / 46 очков

6. Жонас ("Бенфика"): 30 голов (x1.5) / 45 очков

7. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"): 21 гол (x2.0) / 42 очка

8-10. Роберт Левандовски ("Бавария"): 20 голов (x2.0) / 40 очков

8-10. Луис Суарес ("Барселона"): 20 голов (x2.0) / 40 очков

8-10. Неймар (ПСЖ): 20 голов (x2.0) / 40 очков

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2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
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