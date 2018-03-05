"Золотая бутса" сезона 2017/2018: первое место рейтинга удерживают сразу четыре игрока
В споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 в лидерах оказались сразу четыре игрока - Харри Кейн из лондонского "Тоттенхэма, Эдинсон Кавани из французского ПСЖ, Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Лионель Месси из каталонской "Барселоны". Их главным преследователем является Чиро Иммобиле ("Лацио").
Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:
1-4. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 24 гола (x2.0) / 48 очков
1-4. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 24 гола (x2.0) / 48 очков
1-4. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 24 гола (x2.0) / 48 очков
1-4. Лионель Месси ("Барселона"): 24 гола (x2.0) / 48 очков
5. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 23 гола (x2.0) / 46 очков
6. Жонас ("Бенфика"): 30 голов (x1.5) / 45 очков
7. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"): 21 гол (x2.0) / 42 очка
8-10. Роберт Левандовски ("Бавария"): 20 голов (x2.0) / 40 очков
8-10. Луис Суарес ("Барселона"): 20 голов (x2.0) / 40 очков
8-10. Неймар (ПСЖ): 20 голов (x2.0) / 40 очков
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Ливерпуль
|29
|60
|3
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|29
|53
|6
|Арсенал Лондон
|29
|45
|7
|Бернли
|29
|40
|8
|Лестер Сити
|29
|37
|9
|Уотфорд
|29
|36
|10
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|34
|11
|Эвертон
|29
|34
|12
|Борнмут
|29
|33
|13
|Суонси Сити
|29
|30
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|30
|15
|Хаддерсфилд Таун
|29
|30
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|29
|17
|Саутгемптон
|29
|28
|18
|Кристал Пэлас
|28
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|29
|20