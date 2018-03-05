"Золотая бутса" сезона 2017/2018: первое место рейтинга удерживают сразу четыре игрока

В споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 в лидерах оказались сразу четыре игрока - Харри Кейн из лондонского "Тоттенхэма, Эдинсон Кавани из французского ПСЖ, Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Лионель Месси из каталонской "Барселоны". Их главным преследователем является Чиро Иммобиле ("Лацио").

Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:

1-4. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

1-4. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 24 гола (x2.0) / 48 очков

1-4. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

1-4. Лионель Месси ("Барселона"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

5. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 23 гола (x2.0) / 46 очков

6. Жонас ("Бенфика"): 30 голов (x1.5) / 45 очков

7. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"): 21 гол (x2.0) / 42 очка

8-10. Роберт Левандовски ("Бавария"): 20 голов (x2.0) / 40 очков

8-10. Луис Суарес ("Барселона"): 20 голов (x2.0) / 40 очков

8-10. Неймар (ПСЖ): 20 голов (x2.0) / 40 очков

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