"Золотая бутса" сезона 2017/2018: первое место рейтинга удерживают сразу пять игроков
В споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 в лидерах оказались сразу пять игроков - Харри Кейн из лондонского "Тоттенхэма, Эдинсон Кавани из французского ПСЖ, Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Лионель Месси из каталонской "Барселоны" и Чиро Иммобиле из римского "Лацио".
Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:
1-5. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 24 гола (x2.0) / 48 очков
1-5. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 24 гола (x2.0) / 48 очков
1-5. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 24 гола (x2.0) / 48 очков
1-5. Лионель Месси ("Барселона"): 24 гола (x2.0) / 48 очков
1-5. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 24 гола (x2.0) / 48 очков
6. Жонас ("Бенфика"): 31 гол (x1.5) / 46,5 очка
7. Роберт Левандовски ("Бавария"): 23 гола (x2.0) / 46 очков
8-9. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"): 21 гол (x2.0) / 42 очка
8-9. Луис Суарес ("Барселона"): 21 гол (x2.0) / 42 очка
10. Неймар (ПСЖ): 20 голов (x2.0) / 40 очков
Не пропустите: анонс 41-го тура турнира прогнозов. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Рим жаждет победы, Донецк устроит ничья: "Рома" принимает "Шахтер"
-
За счет дубля Давида Силвы "Манчестер Сити" берет верх над "Сток Сити"
-
Итоги и символическая сборная 22-го тура чемпионата России
-
"Локомотив" обыграл "Урал" в Екатеринбурге
-
Топ-10 игроков по росту трансферной стоимости с начала сезона 2017/2018
Лента новостей
-
"Зенит" прокомментировал конфликт болельщиков с Манчини
-
Вильмотс: "У Де Брюйне нога как у Зидана"
-
Кан считал, что Акинфеев может стать лучшим голкипером мира
-
Сарри извинился перед журналисткой за сексистский ответ
-
"Амкар" оспорил удаление Огуде в матче с "Арсеналом"
-
Орлов встал на защиту Манчини
-
Акинфеев рассказал о возможном переходе в другой клуб
-
В Греции отменили матчи национального Кубка
-
Гвардиола: "Впереди у нас три недели паузы, мы поедем в Абу-Даби, чтобы перезагрузиться"
-
Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"
-
Рим жаждет победы, Донецк устроит ничья: "Рома" принимает "Шахтер"
-
Мустафи рискует пропустить матч с "Миланом"
-
"Гамбург" сменил главного тренера
-
"Ньюкасл" рассчитывает выкупить вингера "Челси"
-
Шевченко определился с заявкой сборной Украины на матчи с Саудовской Аравией и Японией
-
Форвард "Бетиса" Морон забил быстрее всех в 21-м веке пять голов в Примере
-
Модрич в этом сезоне отдал четыре голевых паса на Роналду, больше, чем любой другой игрок "Реала"
-
Пеллегрино стал одним из худших тренеров в истории "Саутгемптона"
-
Давид Силва забил восемь голов в текущем розыгрыше АПЛ, это второй результат в его карьере
-
"Сток Сити" – "Манчестер Сити" - 0:2 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Ливерпуль
|30
|60
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|30
|37
|10
|Уотфорд
|30
|36
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|12
|Борнмут
|30
|33
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|30
|31
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|17
|Саутгемптон
|30
|28
|18
|Кристал Пэлас
|30
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|30
|20