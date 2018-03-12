"Золотая бутса" сезона 2017/2018: первое место рейтинга удерживают сразу пять игроков

Теги чиро иммобилехарри кейнэдинсон кавани мохамед салахлионель месси

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: первое место рейтинга удерживают сразу пять игроковВ споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 в лидерах оказались сразу пять игроков - Харри Кейн из лондонского "Тоттенхэма, Эдинсон Кавани из французского ПСЖ, Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Лионель Месси из каталонской "Барселоны" и Чиро Иммобиле из римского "Лацио".

Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:

1-5. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 24 гола  (x2.0) / 48 очков

1-5. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 24 гола (x2.0) / 48 очков

1-5. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

1-5. Лионель Месси ("Барселона"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

1-5. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

6. Жонас ("Бенфика"): 31 гол (x1.5) / 46,5 очка

7. Роберт Левандовски ("Бавария"): 23 гола (x2.0) / 46 очков

8-9. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"): 21 гол (x2.0) / 42 очка

8-9. Луис Суарес ("Барселона"): 21 гол (x2.0) / 42 очка

10. Неймар (ПСЖ): 20 голов (x2.0) / 40 очков

Не пропустите: анонс 41-го тура турнира прогнозов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
4 Ливерпуль 30 60
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 30 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов