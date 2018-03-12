"Золотая бутса" сезона 2017/2018: первое место рейтинга удерживают сразу пять игроков

В споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 в лидерах оказались сразу пять игроков - Харри Кейн из лондонского "Тоттенхэма, Эдинсон Кавани из французского ПСЖ, Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Лионель Месси из каталонской "Барселоны" и Чиро Иммобиле из римского "Лацио".

Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:

1-5. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

1-5. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 24 гола (x2.0) / 48 очков

1-5. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

1-5. Лионель Месси ("Барселона"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

1-5. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

6. Жонас ("Бенфика"): 31 гол (x1.5) / 46,5 очка

7. Роберт Левандовски ("Бавария"): 23 гола (x2.0) / 46 очков

8-9. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"): 21 гол (x2.0) / 42 очка

8-9. Луис Суарес ("Барселона"): 21 гол (x2.0) / 42 очка

10. Неймар (ПСЖ): 20 голов (x2.0) / 40 очков

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