"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах единолично возглавил гонку бомбардиров

В споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 в единоличные лидеры вырвался вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах. Главными преследователями египтянина считаются Лионель Месси ("Барселона"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Эдинсон Кавани (ПСЖ) и Чиро Иммобиле ("Лацио").

Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:

1. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 28 голов (x2.0) / 56 очков

2. Лионель Месси ("Барселона"): 25 голов (x2.0) / 50 очков

3-5. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

3-5. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 24 гола (x2.0) / 48 очков

3-5. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

6. Жонас ("Бенфика"): 31 гол (x1.5) / 46,5 очка

7. Роберт Левандовски ("Бавария"): 23 гола (x2.0) / 46 очков

8-9. Мауро Икарди ("Интер"): 22 гола (x2.0) / 44 очка

8-9. Криштиану Роналду ("Реал"): 22 гола (x2.0) / 44 очка

10-11. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"): 21 гол (x2.0) / 42 очка

10-11. Луис Суарес ("Барселона"): 21 гол (x2.0) / 42 очка

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