"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал Месси

Теги мохамед салахчиро иммобилелионель месси

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал МессиВ споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах продолжает удерживать лидерство. Его главными преследователями являются Лионель Месси из каталонской "Барселоны" и Чиро Иммобиле из римского "Лацио".

Десятка же главных претендентов на "Золотую бутсу" пока выглядит так:

1. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 31 гол (x2.0) / 62 очка

2-3. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

2-3. Лионель Месси ("Барселона"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

4. Роберт Левандовски ("Бавария"): 28 голов (x2.0) / 56 очков

5-6. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 26 голов  (x2.0) / 52 очка

5-6. Мауро Икарди ("Интер"): 26 голов  (x2.0) / 52 очка

7. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 25 голов  (x2.0) / 50 очков

8. Жонас ("Бенфика"): 33 гола (x1.5) / 49,5 очка

9. Криштиану Роналду ("Реал"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

10. Луис Суарес ("Барселона"): 23 гола (x2.0) / 46 очков

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