"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает уверенно лидировать

Теги мохамед салахлионель мессичиро иммобилероберт левандовски

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает уверенно лидироватьВ споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 единоличным лидером продолжает оставаться вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах. Лионель Месси из каталонской "Барселоны", Чиро Иммобиле из римского "Лацио" и Роберт Левандовски из мюнхенской "Баварии" пытаются составить конкуренцию египтянину в борьбе за награду.

Десятка же главных претендентов на "Золотую бутсу" пока выглядит так:

1. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

2-4. Лионель Месси ("Барселона"): 26 голов (x2.0) / 52 очка

2-4. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 26 голов (x2.0) / 52 очка

2-4. Роберт Левандовски ("Бавария"): 26 голов (x2.0) / 52 очка

5. Жонас ("Бенфика"): 33 гола (x1.5) / 49,5 очка

6-8. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 24 гола  (x2.0) / 48 очков

6-8. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 24 гола (x2.0) / 48 очков

6-8. Мауро Икарди ("Интер"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

9-10. Криштиану Роналду ("Реал"): 22 гола (x2.0) / 44 очка

9-10. Луис Суарес ("Барселона"): 22 гола (x2.0) / 44 очка

Не пропустите: итоги 42 тура турнира прогнозов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 32 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов