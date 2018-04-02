"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает уверенно лидировать

В споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 единоличным лидером продолжает оставаться вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах. Лионель Месси из каталонской "Барселоны", Чиро Иммобиле из римского "Лацио" и Роберт Левандовски из мюнхенской "Баварии" пытаются составить конкуренцию египтянину в борьбе за награду.

Десятка же главных претендентов на "Золотую бутсу" пока выглядит так:

1. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

2-4. Лионель Месси ("Барселона"): 26 голов (x2.0) / 52 очка

2-4. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 26 голов (x2.0) / 52 очка

2-4. Роберт Левандовски ("Бавария"): 26 голов (x2.0) / 52 очка

5. Жонас ("Бенфика"): 33 гола (x1.5) / 49,5 очка

6-8. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

6-8. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 24 гола (x2.0) / 48 очков

6-8. Мауро Икарди ("Интер"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

9-10. Криштиану Роналду ("Реал"): 22 гола (x2.0) / 44 очка

9-10. Луис Суарес ("Барселона"): 22 гола (x2.0) / 44 очка

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